Портников: для Кремля Украина – оккупированная его территория

Татьяна Гайжевская Видео 21:00, 28.01.2021

Журналист Виталий Портников в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал мнение о последнем заявлении секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева про статус украинского языка в Украине. По его словам, оно является ответом на реакцию Киева на арест российского оппозиционера Алексея Навального.

Портников добавил, что подобные заявления руководства РФ исходят из тезиса, что Украина является "временно оккупированной российской территорией". У Украины в этой ситуации есть только два варианта: воевать или капитулировать, сказал он.

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