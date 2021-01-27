Пономарев: Путину на случай отставки строят домик у моря

Татьяна Гайжевская Видео 09:41, 27.01.2021

Российский оппозиционный политик Илья Пономарев в эфире телеканала Obozrevatel TV оценил протесты в России в поддержку Алексея Навального, прокатившиеся по всей стране 23 января. По его прогнозам, намеченные протесты 31 января могут быть более массовыми в столице.

По информации Пономарева, дворец, о котором шла речь в разоблачительном фильме Навального, строился в 2008 году на случай отставки президента страны Владимира Путина. В настоящее время "домик у моря" готовят к 2024 году тоже на случай отставки.

Комментировать
Видео

Смотрите также

Госсекретарем США стал американец с украинскими корнями, выступавший против Путина

Байден заявил Путину о поддержке Украины и твердой реакции на пагубные действия РФ: детали первого разговора

Украинцев переведут на новые тарифы на газ автоматически: Шмыгаль рассказал о следующем шаге

Владелец авто с символикой ФСБ обвинил в "порче" киевских копов: подробности скандала

Признание Гиркина: Сурков поставил условие