Пономарев: Путину на случай отставки строят домик у моря

Российский оппозиционный политик Илья Пономарев в эфире телеканала Obozrevatel TV оценил протесты в России в поддержку Алексея Навального, прокатившиеся по всей стране 23 января. По его прогнозам, намеченные протесты 31 января могут быть более массовыми в столице.

По информации Пономарева, дворец, о котором шла речь в разоблачительном фильме Навального, строился в 2008 году на случай отставки президента страны Владимира Путина. В настоящее время "домик у моря" готовят к 2024 году тоже на случай отставки.