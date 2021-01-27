Главврач больницы Киева Мостепан: COVID-19 атакует молодежь

Татьяна Гайжевская Видео 15:47, 27.01.2021

Директор (главврач) Киевской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала, что в последнее время в столице госпитализируют больных коронавирусом в очень тяжелом состоянии, с системными поражениями легких. Осложненное течение болезни наблюдается и у молодежи, в частности, у людей, ведущих здоровый образ жизни, добавила медик.

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