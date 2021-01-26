Герман Обухов: Навального не будут убивать и насиловать

Татьяна Гайжевская Видео 13:21, 26.01.2021 Обновлено: 14:12, 26.01.2021

Глава Фонда "Stop Inform Terror" (США) Герман Обухов прокомментировал протесты, прокатившиеся по территории РФ в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По его оценкам, они не стали массовыми в силу объективных причин. Сам Навальный каким-то образом связан с российскими олигархами. Он лучшая кандидатура на пост президента РФ с точки зрения Запада, но президентом ему не быть.

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