Врач Гук: ждем новый всплеск COVID-19

Татьяна Гайжевская Видео 10:19, 26.01.2021 Обновлено: 10:40, 26.01.2021

Врач-пульмонолог Светлана Гук рассказала, что, несмотря на завершение локдауна в Украине, о завершении пандемии говорить рано. Опасность минует только тогда, когда образуется коллективный иммунитет – естественным или искусственным путем, благодаря вакцинации. Медик спрогнозировала рост заболеваемости коронавирусом в Украине в течение 2 недель.

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