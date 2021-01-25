Александр Лиев: по туризму Крыма прошелся каток РФ

Татьяна Гайжевская Видео 11:05, 25.01.2021 Обновлено: 11:34, 25.01.2021

Экс-министр курортов и туризма АР Крым Александр Лиев заявил, что туристическая отрасль в оккупированном Россией Крыму страдает. "По ней прошелся каток". По его мнению, РФ захватывала украинский полуостров не для того, чтобы развивать там туризм. Лиев также заявил, что Кремль разжег конфликт на востоке страны, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от оккупации Крыма.

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