Нардеп Кравчук сказала, как поступят с Дубинским

Татьяна Гайжевская Видео 13:31, 25.01.2021 Обновлено: 14:52, 25.01.2021

Народный депутат от партии "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что вопрос исключения из фракции нардепа Александра Дубинского вряд ли можно решить за одно заседание фракции. Согласовать такое решение должны не менее 70% членов фракции.

Правительство предложило определенный "спасительный план" по снижению тарифов на газ для населения. Впрочем, к следующему отопительному сезону следует принять необходимые решения, сказала нардеп.

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