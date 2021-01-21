Тихановская хочет вернуться в Беларусь – оппозиционер Лебедько

Татьяна Гайжевская Видео 18:03, 21.01.2021

Белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько рассказал, что в настоящее время в Беларуси сложилась ситуация позиционного противостояния незаконно избранного президента Лукашенко и народа. Если лидер оппозиции Светлана Тихановская вернется в страну сейчас, она неизбежно будет арестована. Для ее возвращения должны сложиться необходимые условия, в том числе внешнеполитические, сказал он.

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