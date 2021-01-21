Эпидемиолог Александрин: мутациям коронавируса нет конца и края

Татьяна Гайжевская Видео 10:30, 21.01.2021 Обновлено: 10:36, 21.01.2021

Врач-эпидемиолог Андрей Александрин констатировал, что мутациям коронавируса "нет конца и края". Причем главный показатель – заразность. Теоретически COVID-19 может мутировать до безопасной "версии". Статистика заболеваемости коронавирусом в Украине является манипуляцией, заявил врач.

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