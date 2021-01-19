Верещук об инаугурации Байдена: хватит сэлфи, нужен госвизит в США

Татьяна Гайжевская Видео 19:58, 19.01.2021

Народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук озвучила прогноз на новый политический сезон. В частности, о перспективах принятия законопроекта о сокращении количества народных депутатов до 300, о решении вопроса КСУ, о тарифах в Украине, а также о сотрудничестве Украины с новой администрацией США.

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