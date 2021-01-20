Грымчак назвал главный рычаг влияния РФ на Украину

Татьяна Гайжевская Видео 13:29, 20.01.2021

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак прокомментировал заявление главаря террористов "ДНР" Дениса Пушилина о том, что Донбасс "идет по пути Крыма" в контексте присоединения к России. Он также высказал мнение о возможной стратегии РФ по Донбассу.

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