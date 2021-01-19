Иммунолог Олег Назар озвучил прогноз вакцинации в Украине

Татьяна Гайжевская Видео 10:36, 19.01.2021 Обновлено: 10:37, 19.01.2021

Врач-иммунолог Олег Назар заявил, что количества вакцин от коронавируса, которое планирует получить Украина для первого этапа вакцинации, недостаточно для того, чтобы остановить эпидемию, но достаточно для защиты определенных категорий граждан. До начала использования вакцина должна быть на карантине, как минимум, 1-2 недели. Мгновенные тесты на COVID-19 заслуживают доверия, заверил он.

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