Языковой омбудсмен Креминь сказал о наказании нардепов за русский язык

Татьяна Гайжевская Видео 12:43, 19.01.2021 Обновлено: 13:25, 19.01.2021

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь рассказал о первой реакции на статью 30 Закона о языке, вступившей в силу 16 января. По его словам, в адрес языкового омбудсмена уже начали поступать обращения граждан, сообщающих о фактах нарушения их языковых прав. Креминь рассказал, в каком случае клиенту заведения предоставления услуг можно ответить на русском и какое наказание предусмотрено для нардепов, выступающих с трибуны Рады не на государственном языке.

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