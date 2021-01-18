Что касается перспектив Навального выйти на свободу, то они с момента, когда он принял решение прилететь в Россию, крайне близки к нулю.

Все это происходит по решению Федеральной службы исполнения наказаний, которая решила тот срок, который у Навального закончился в декабре прошлого года, внезапно обменять на реальный. Она включила машину времени и истекший условный срок решила поменять на реальный.

Кроме всего прочего, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по другой статье. По условному сроку ему грозит заключение 3,5 года, а по уголовному делу СК – 10 лет.

У Путина явно есть желание не выпустить Навального на свободу до конца его, Путина, жизни. Можно считать, что Навальный получит пожизненное – до конца жизни Путина.

Вообще, все это, начиная с отравления Навального и кончая этой сказочной историей с полетом самолета… Администрация аэропорта "Внуково", наподобие того, как в 1941 году грозились сбивать военные самолеты из Германии, грозилась сбивать пассажирские рейсы из Германии. Ради этой спецоперации практически были прекращены рейсы в Химки, был блокирован аэропорт – я был этому свидетелем. В результате самолет посадили не в Химках, а в "Шереметьево".

И все это ради того, чтобы как-то избавиться от одного-единственного человека, который просто мирно летел к себе домой после того, как его пытались убить.

Безусловно, международная критика задевает Путина. Нельзя говорить, что Путину все равно. Это воспринимается болезненно.

Но на самом деле Путин находится в достаточно неадекватном состоянии. Если рассуждать с точки зрения здравого смысла, можно ли объяснить, зачем Путин украл у Украины Крым? Зачем он устроил войну против Украины? С точки зрения логики, здравого смысла это объяснить невозможно.

Все это происходит на фоне полного развала внутри России. Проблема заключается в том, что естественные процессы идут таким образом, что Навальный начинает представлять все большую и большую угрозу. И то, что будет происходить в сентябре этого года во время выборов в Госдуму России, предсказать довольно сложно. И конечно, Навальный на свободе не нужен.

Но здесь ситуация безвыходная, потому что Навальный и на свободе не нужен, и в тюрьме представляет определенную опасность.

Поэтому Кремль и действовал так в этой ситуации. Но действовал неуклюже, топорно, достаточно бестолково и абсолютно иррационально.