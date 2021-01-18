Нардеп Юрчишин оценил решение ЕСПЧ по Крыму

Татьяна Гайжевская Видео 11:49, 18.01.2021 Обновлено: 13:14, 18.01.2021

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин заявил, что решение Европейского суда по правам человека является большим достижением, поскольку фиксирует дату начала оккупации Крыма Россией еще до псевдореферендума. В законопроекте, предусматривающем сокращение количества нардепов, имеется "опасная новация", сказал он.

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