Вирусолог Мироненко рассказала о постковидном синдроме

Татьяна Гайжевская Видео 14:11, 18.01.2021

Врач-вирусолог Алла Мироненко рассказала, что коронавирус приводит к обострению проблем со здоровьем. В частности, постковидный синдром характеризуется сильной длительной головной болью. Базовый иммунитет в результате применения вакцин должен сформироваться у тех, кто сделает прививку от COVID-19, предположила она.

Комментировать
Видео

Смотрите также

Зеленский знает, что я говорю правду: обязательно доведу тему незаконной вакцинации до конца!

Беларусь пригласила российских военных на границу с Украиной. СМИ показали документ

Навальный после возвращения в Россию: это власть воров и ничтожных людей, с ними нужно бороться

В Украине сохранится мороз до -27 градусов: синоптик дала прогноз на понедельник

В Украине испытали новый тип снарядов для ВСУ