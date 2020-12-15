Украинцы победили россиян на престижной шахматной олимпиаде

Татьяна Гайжевская Видео 15:05, 15.12.2020

Украина в очередной раз подтвердила реноме одной из сильнейших шахматных держав мира. В последние годы происходит бум интернет-шахмат, где баталии происходят онлайн.

Шахматная сборная Украины Team Ukraine в течение последних трех лет не имеет себе равных в так называемой народной шахматной олимпиаде крупнейшей мировой платформы chess. com.

Украинцы пятый сезон подряд становятся абсолютными чемпионами. И традиционно главными конкурентами нашей команды является сборная России.

Подробнее о том, какой ценой украинцы одержали победу, в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал международный гроссмейстер Владимир Баклан.

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