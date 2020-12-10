За год "нормандский" формат принес всего два достижения – Грищенко

Татьяна Гайжевская Видео 17:19, 10.12.2020

Экс-глава МИД Украины Константин Грищенко в эфире телеканала Obozrevatel TV озвучил свою позицию относительно перспектив "нормандского" формата.

По мнению дипломата, за год, прошедший с момента последней встречи 9 декабря 2019 года, среди достижений можно назвать лишь два пункта – обмен пленными и уменьшение интенсивности боевых действий на Донбассе. "Все остальные – пока желаемое", – сказал он.

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