Украинцы покупают российские конфеты в память о бурной молодости, – Пендзин

Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире телеканала Obozrevatel TV объяснил, почему украинцы готовы платить большие деньги за конфеты российского производства, попадающие в нашу страну контрабандным путем.

По мнению эксперта, для людей старшего возраста конфеты производства РФ – "память о бурной молодости", поэтому их готовы покупать по любой цене. Впрочем, он указал на закон рынка – есть спрос, есть предложение.

В этом контексте он отметил, что в Украине назрела необходимость реформ на таможне. "Без серьезной борьбы на таможне эффекта не будет", – подчеркнул Пендзин.

Он также напомнил, что Украина до сих пор вынуждена поддерживать экономические связи со страной-агрессором по объективным причинам. В частности, Украина закупает в России дизельное топливо и топливо для АЭС. "Есть много моментов, которые быстро не преодолеть", – констатировал эксперт.