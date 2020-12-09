Сергей Куницын на Обозреватель ТВ - 08.12.2020

Татьяна Гайжевская Видео 16:17, 9.12.2020 Обновлено: 16:33, 9.12.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Украина должна сказать правду, Кремль будет в истерике

Вооруженный педофил насиловал детей по всей Украине. Теперь он хочет вырваться на свободу

Жители Крыма записали видеообращение к Путину, пожаловавшись на проблемы с землей

"Динамо" в Лиге чемпионов победило "Ференцварош" и вышло в Лигу Европы

В России медики заразились коронавирусом после вакцины "Спутник V"