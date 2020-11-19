Мирослав Гай на Обозреватель ТВ - 18.11.2020

Татьяна Гайжевская Видео 17:24, 19.11.2020 Обновлено: 17:27, 19.11.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Порошенко – Зеленскому: это уже агония, Уманский рассказал о вашем "Великом крадівництві"

В Украине могут запустить "печатный станок": чем грозит эмиссия гривни и что будет с ценами

В момент убийства разговаривал с беременной женой по телефону: детали гибели молодого бойца ВСУ на Донбассе

Украинцы – о 32 млн гривен на интернет в самолете Зеленского: Ростов все ближе

В музей Революции Достоинства в Киеве пришли с обысками: первые подробности