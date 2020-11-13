Леонид Горбань на Обозреватель ТВ - 09.11.2020

Татьяна Гайжевская Видео 11:32, 13.11.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Зеленскому напомнили обещание запретить VIP-палаты для политиков при COVID-19. Видео

В Черновцах проигравший на выборах кандидат забрал у жителей обещанную тротуарную плитку

Без света и канализации: в сети показали кадры из "коронавирусной" больницы под Днепром

В ОПУ объяснили госпитализацию Зеленского в "Феофанию"

В деле о захвате кораблей ВМС в Крыму нашли уступку Украины России