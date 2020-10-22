Юрий Жигарев на Обозреватель ТВ - 21.10.2020

Татьяна Гайжевская Видео 11:09, 22.10.2020 Обновлено: 11:18, 22.10.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Папа Римский – об однополых парах: они дети божьи и имеют право на семью

"Реал" – "Шахтер" – 2:3: видео голов

Посол ЕС процитировал Стуса и возмутился сомнениями в европейском выборе Украины

На кандидата в мэры Днепра Краснова открыли уголовное производство из-за подкупа избирателей

Проверяла газовые счетчики и защищала "ДНР": что известно о "слуге" Грищенко, которая против второго тура выборов