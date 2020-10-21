В "Голосе" оценили выступление Зеленского как противоречивое и заявили о пиаре

Народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Юрчишин в эфире на телеканале Obozrevatel TV прокомментировал обращение президента Владимира Зеленского к Верховной Раде. В частности, он обратил внимание на то, что президент высказывал противоречивые позиции.

Поездку народных депутатов от "Слуги народа" на Донбасс он квалифицировал как "пиар и только пиар". В этом контексте он напомнил, что представители оппозиции Роман Костенко, Роман Лозинский, Сергей Рахманин "только что вернулись с передовой". Представители других фракций также периодически посещают передовую, отметил он.

По его мнению, поездка 120 нардепов преследовала цель показать избирателям, что "этой команде не безразлична передовая".

По словам Юрчишина, эта мера не принесет пользы жителям Донбасса. Что касается помощи военным, он добавил, что качественное обеспечение их бюджетных потребностей было бы лучше визита нардепов.