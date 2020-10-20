Юрий Медовар на Обозреватель ТВ - 19.10.2020

Татьяна Гайжевская Видео 13:22, 20.10.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Офис Зеленского – о запрете книги "Дело Василия Стуса": удивлены, но независимость судов под сомнение не ставим

Опрос Зеленского обойдется в миллионы долларов: кто заплатит за новую инициативу президента

Зеленского окружает много людей, которые работают на Россию, – Смешко

На Киевщине кандидата в депутаты ударили ножом: первые детали

Зеленский объяснил, что принесет Донбассу свободная экономическая зона