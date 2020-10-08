Украине нужна модель армии и реформа – Жданов

Татьяна Гайжевская Видео 21:14, 8.10.2020

В Украине необходимо создать модель Вооруженных сил Украины и предложить реформу армии, которая будет ей соответствовать.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал военный эксперт Олег Жданов. "У нас до сих пор нет модели Вооруженных сил Украины, которую мы строим. Верховный главнокомандующий должен предложить такую модель, а под нее – военную реформу", – подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание на необходимость существенной модернизации вооружений украинской армии. Модернизацию танков "Булат", которую осуществили на заводе имени Малышева, он назвал "апгрейдом".

Он добавил, что государственный оборонный заказ не выполнен даже наполовину. "Поэтому на сегодняшний день, к сожалению, ситуация не меняется в лучшую сторону", – сказал Жданов.

Комментировать
Видео

Смотрите также

ЕС снял с Украины ответственность за войну на Донбассе, – Кравчук

В Николаеве сожгли авто кандидату в депутаты от "Слуги народа". Фото

Лерос ответил Тищенко и анонсировал новые пленки, чтобы "вывести чертей на чистую воду"

Криклий анонсировал возвращение обязательного техосмотра в Украине

В Киеве Путина поздравили венком и известной песней на посольстве РФ. Фото и видео