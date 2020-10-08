Украине нужна модель армии и реформа – Жданов

В Украине необходимо создать модель Вооруженных сил Украины и предложить реформу армии, которая будет ей соответствовать.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал военный эксперт Олег Жданов. "У нас до сих пор нет модели Вооруженных сил Украины, которую мы строим. Верховный главнокомандующий должен предложить такую модель, а под нее – военную реформу", – подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание на необходимость существенной модернизации вооружений украинской армии. Модернизацию танков "Булат", которую осуществили на заводе имени Малышева, он назвал "апгрейдом".

Он добавил, что государственный оборонный заказ не выполнен даже наполовину. "Поэтому на сегодняшний день, к сожалению, ситуация не меняется в лучшую сторону", – сказал Жданов.

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