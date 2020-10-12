Аномалии наступают, но человечество еще можно спасти, – климатолог

Татьяна Гайжевская Видео 23:44, 12.10.2020 Обновлено: 00:19, 13.10.2020

2020-й год отличился аномальными климатическими условиями.

Но говорить о том, что человечество ждет глобальная катастрофа, рано. Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказала климатолог Светлана Бойченко.

По ее словам, несмотря на угрожающие тенденции, земная климатическая система имеет факторы саморегуляции. Сейчас температура на планете повысилась на 0,8 градусов. Саморегуляция возможна в пределах от 1,5 до 2,5 градусов. Если же температура на планете повысится на 3-3,5 градуса, катастрофа действительно неизбежна, пояснила климатолог.

Она добавила, что среди факторов, которые могут регулировать климат на планете – природные и внешние, связанные с человеческой деятельностью. "Человечество должно помогать природе", – сказала она.

Как писал OBOZREVATEL, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил: если не начать бороться с глобальным потеплением прямо сейчас, нынешний век может оказаться последним для человечества.

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