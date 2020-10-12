Черкассы отказались от "оранжевой" зоны: объяснение мэра

Нет объективных оснований для введения в городе Черкассы "оранжевой" зоны по COVID-19.

Такое заявление в эфире телеканала Obozrevatel TV сделал мэр города Анатолий Бондаренко. "Еще никакого решения центральной власти и области не было. Когда будет это решение, поставят в известность, мы соберем свою комиссию, пригласим их и приведем свои аргументы", – сказал мэр.

По его словам, главным аргументом будет тот факт, что большинство больных коронавирусом, которые лечатся в городе – жители области, которых привезли в лечебные учреждения Черкасс. "Все они изолированы, получают соответствующее лечение", – заверил Бондаренко.

Он добавил, что местные предприниматели придерживаются всех санитарных норм и категорически против усиления карантина.

Как писал OBOZREVATEL, с 12 октября в Украине начало действовать новое карантинное зонирование, установленное на 14 дней. Киев оказался в "оранжевой" зоне, в "красной" – Канев и Сумы.