Кремль противодействует вступлению Украины в НАТО и ЕС с двух сторон, – Климпуш-Цинцадзе

Российская Федерация никогда не прекращала противодействовать курсу Украины в Евросоюз и НАТО извне и внутри страны.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV заявила народный депутат от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе. "Мы должны понимать, что Россия ни на минуту не прекращала свое противодействие украинским намерениям вступить в Европейский Союз и в Северо-Атлантический альянс на протяжении всех этих лет, еще до начала российско-украинской войны и во время этой войны", – подчеркнула она.

В частности, такое противодействие происходит с использованием проводников интересов Кремля в Европе и внутри Украины, отметила нардеп.

Так, комментируя заявление партии "Альтернатива для Германии" о том, что Украину не стоит пускать в ЕС и НАТО, которое она якобы сделала по данным пропагандистских росСМИ, Климпуш-Цинцадзе сказала: "Мы понимаем, что это политическая сила, которая финансируется из Российской Федерации и поддерживается ею. Собственно, она и создавалась в Германии именно ради того, чтобы быть проводником российских интересов".

Вместе с тем политик обратила внимание и на то, что российский нарратив продвигается и в Трехсторонней контактной группе через заместителя ее председателя Витольда Фокина. Об этом, по ее словам, в частности, свидетельствует его последнее заявление о том, что якобы нет подтверждений того, что идет война между Российской Федерацией и Украиной.

"Поэтому расслабляться нельзя ни на одном этапе", – подытожила нардеп.

Полную версию блиц-интервью с Иванной Климпуш-Цинцадзе скоро читайте на OBOZREVATEL .

Как писал OBOZREVATEL, на заседании парламентского комитета по вопросам государственной власти 29 сентября первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин заявил, что не видит никакого подтверждения того, что между Россией и Украиной ведется война.