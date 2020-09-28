Нагорный Карабах: Россия оказалась на перекрестке – Куса
Россия находится на геополитическом перекрестке, поскольку возникла дилемма: что делать с намерениями Турции в рамках их региональной политики изменить баланс сил на Южном Кавказе.
Для России здесь есть два варианта: сохранить прежний статус-кво, который был сформирован в 1980-90-х годах, когда конфликт начинался. Второй вариант – согласиться с претензией Турции на то, чтобы быть мощным региональным игроком, в том числе на Южном Кавказе и выйти с ними на двусторонний формат переговоров.
Пока ответа на этот вопрос в Москве нет.
Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV выразил эксперт-международник Илья Куса.
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