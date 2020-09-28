Врач в Украине должен зарабатывать $5000, - глава союза парамедиков

Татьяна Гайжевская Видео 06:30, 28.09.2020 Обновлено: 10:05, 28.09.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Россия сдувается, скоро ей будет не до Армении

В университете Кожедуба раскрыли новые детали катастрофы Ан-26: тела опознать невозможно

ЕС не откроет границы для украинцев: показатель COVID-19 оказался выше в шесть раз

Азербайджан показал атаку позиций Армении в Нагорном Карабахе

Плановая катастрофа курсантского Ан-26Ш