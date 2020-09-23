Когда в Украине появится вакцина от COVID-19: врач озвучила прогноз

Вакцина от коронавируса производства Украины может быть готова к массовому использованию в конце 2021 года.

Такой прогноз в эфире телеканала Obozrevatel TV озвучила врач-иммунолог, доктор медицинских наук Алла Волоха. "Если появятся прототипы, мы должны их хорошо исследовать, ведь, чтобы вакцина могла быть запущена в производство, она должна пройти три фазы исследования", – пояснила она.

По словам врача, этот процесс продолжается, по меньшей мере, год. "В лучшем случае третья фаза может пройти быстрее, но все равно все эти этапы должны быть соблюдены, чтобы мы были уверены в том, что вакцина иммуногенна и безопасна", – подчеркнула она.

Таким образом, применение украинской вакцины от COVID-19 может начаться в конце 2021 года. "Возможно, немного раньше, но реально – такие сроки", – резюмировала врач.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине два института выиграли государственные гранты на создание собственной вакцины от СOVID-19. Первые ее прототипы могут появиться через два-четыре месяца.