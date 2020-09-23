Офицер ВМС США объяснил, почему Россия не устала от войны

Война России против Украины не будет остановлена до тех пор, пока сам российский народ не захочет этого.

Такое мнение в блиц-интервью в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал капитан первого ранга Военно-морских сил США в отставке, офицер Гарри Табах. "Пока сам народ не захочет заставить своих политиков остановить войну, сами они ее не остановят", – подчеркнул он.

По словам офицера, проблема состоит в том, что никто из окружения президента РФ Владимира Путина и их детей не видел реальной войны и не может судить о ее последствиях.

"Ни дочки Путина, ни его окружение, ни сыновья Шойгу – никто из них на войне не был, и они сами никогда на войне не были. Это большая проблема", – сказал он.

По его словам, в России "романтизируют войну". "Можем повторить" – а убитых не видно, раненых тоже не видно", – заметил офицер.

Полную версию блиц-интервью с Гарри Табахом скоро читайте на OBOZREVATEL .

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский в своем видеовыступлении для ООН заявил, что оккупация Крыма и война на Донбассе похожи на попытки России вернуться к разделению сфер влияния, что в свое время стало причиной Второй мировой войны.