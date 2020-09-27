У оккупантов нет установок для опреснения морской воды в Крыму, – гидрогеолог

В России нет установок для опреснения морской воды, которые могли бы доводить ее до качества питьевой и обеспечить ею аннексированный Крым.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал российский гидрогеолог Юрий Медовар. "У нас нет эффективных установок, которые опресняют воду сразу до питьевой кондиции", – заметил он.

В этом контексте он сообщил, что до оккупации Крыма Россией по Северо-Крымскому каналу на полуостров подавалось 1,5 кубокилометра воды в год. "Это очень большой объем. Опреснителями такое количество компенсировать невозможно", – заявил Медовар.

Он также обратил внимание на то, что опреснители морской воды крайне энергоемкие. По оценкам гидрогеолога, для обеспечения их работы может не хватить мощности энергомоста, который оккупанты перебросили в Крым.

"Я боюсь, если включить все опреснительные установки, то не хватит. Одно дело – поставить опреснитель у себя дома, а другое – опреснять в промышленных масштабах", – пояснил он.

Полную версию блиц-интервью с Юрием Медоваром скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму острая нехватка пресной воды. Оккупационные власти были вынуждены ограничить подачу воды. Они заявили, что смогут обеспечить полуостров водой с помощью бурения новых скважин. Также рассматривают вариант с опреснением морской воды.