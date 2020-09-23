Ядерное равновесие мира может пошатнуться из-за Беларуси, – военный эксперт

Кремль сделает все возможное, чтобы Беларусь продолжала оставаться под его контролем.

Если в республике будет ликвидирован один из стратегических объектов РФ, ядерное равновесие в мире может пошатнуться. Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал военный эксперт Олег Стариков.

По его словам, Россия располагает двумя военными объектами на территории Беларуси – станцией предупреждения о ракетном нападении и командным узлом связи военно-морского флота РФ.

"Если эта станция будет выведена из состава РФ, стратегическое ядерное равновесие в мире будет нарушено", – убежден Стариков. Он пояснил, что станция "полностью держит западную группу до Норвегии".

"Поэтому Российская Федерация никогда не отдаст Беларусь западному миру. Она будет делать все возможное, не военными, а политическими, дипломатическими способами, чтобы Республика Беларусь осталась под влиянием РФ", – подчеркнул эксперт.

Он допустил, что для защиты своих особо важных объектов на территории страны Кремль может ввести в Беларусь силы национальной гвардии или вооруженные силы. Стариков также убежден в том, что Кремль не допустит смены власти в стране.

Полную версию блиц-интервью с Олегом Стариковым скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, ранее белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько заявил, что пятый президент Беларуси Александр Лукашенко оказался в состоянии правового дефолта внутри страны и под угрозой международного дефолта.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал