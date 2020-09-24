Магера назвал два случая, при которых могут быть отменены местные выборы

Местные выборы в Украине могут быть отменены только в двух случаях: если в стране будет введено военное или чрезвычайное положение.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал экс-заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера.

"Выборы все равно состоятся, но вместе с тем Министерство здравоохранения совместно с Кабмином должно позаботиться о том, чтобы были приняты профилактические меры в отношении тех лиц, которые будут участвовать в голосовании", – отметил он.

По его словам, попадание населенного пункта в красную зону по COVID-19 не может служить основанием для отмены местных выборов.

"Красной линии как таковой в законах Украины не существует. Это внутреннее решение Министерства здравоохранения, различных комиссий и санитарно-больничных служб", – пояснил Магера.

По словам экс-заместителя председателя ЦИК, разделение страны на зоны в зависимости от количества больных коронавирусом является в целом субъективным и не имеет правовых последствий.

Полную версию блиц-интервью с Андреем Магерой скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, ЦИК и Минздрав разработали рекомендации для проведения местных выборов 25 октября. Избирательное право не будет ограничено даже для граждан с признаками ОРВИ и температурой до 37,3 градусов.