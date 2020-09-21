Для реинтеграции Донбасса хватит трех лет, а не 25-ти, – Тука

На реинтеграцию Донбасса в состав Украины понадобится три года, а не 25 лет.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, комментируя тематическую правительственную программу. "Если врагу понадобилось 6 лет для того, чтобы, как говорит Резников, разорвать страну, то для того, чтобы ее сшить, по моим оценкам, нам понадобится 3-5 лет", – подчеркнул он.

Тука добавил, что не знает, на чем базируются такие оценки сроков реинтеграции вице-премьера Алексея Резникова. "Возможно, когда появится какая-то суперстратегия, то будет понятно", – отметил он.

Вместе с тем политик добавил, что о сроке 3-5 лет можно говорить только "при условии возвращения оккупированной территории под контроль украинской власти, после того как начнут работать украинские судебные органы, банковские учреждения, министерство социальной защиты и так далее".

"В современных условиях, когда часть Украины остается под оккупантом, рассказывать о каких-то сроках, которые могут понадобиться для реинтеграции – это просто несерьезно", – резюмировал Тука.

Как писал OBOZREVATEL, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, первый заместитель главы делегации ТКГ Алексей Резников заявил, что реинтеграция Донбасса после войны будет сложной и продлится не менее 25 лет.