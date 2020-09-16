Куницын – о возможной провокации из-за воды в Крыму: нам нужно иметь там Вооруженные силы

В ситуации острой нехватки пресной воды в аннексированном Россией Крыму Кремль может пойти на любые провокации.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал экс-председатель Совета министров АР Крым Сергей Куницын. "Нам надо быть очень осторожными, нам нужно иметь там Вооруженные силы", – предупредил он.

Комментируя мнение лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева о том, что Украина могла бы возобновить поставку воды в Крым только при одном условии – если Россия признает оккупацию полуострова, – Куницын заметил: "На политическое признание оккупации Крыма они не пойдут. Признать, что они незаконно оккупировали – это не для российской власти. Они будут жаловаться в ООН, куда угодно, но воды они ниоткуда не возьмут".

"С учетом того, что никто не мог спрогнозировать, что произойдет в 2014 году, что будет война на Донбассе и в Крыму, надо быть очень осторожными и готовыми к любым провокациям", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, в сети обнародовали новые фотографии Симферопольского водохранилища в аннексированном Россией Крыму. На них видно, что воды в водохранилище нет.