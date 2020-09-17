РФ открыла охоту на украинских бойцов на Донбассе, шантажируя Зеленского, – Кочевенко

Обстрелы позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе с целью нанести потери среди бойцов являются проявлением военного терроризма Российской Федерации.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV заявил директор Международного центра противодействия российской пропаганде, военный эксперт Юрий Кочевенко. "Все обстрелы, вся охота, которую фактически открыли россияне на наших военных, – это военный терроризм. Целью является не сам факт этого военного действия, а тот общественно-политический резонанс, который оно вызывает", – сказал он.

По мнению эксперта, Кремль поставил перед собой цель – легитимизировать в переговорном процессе "ДНР" и "ЛНР", чтобы еще больше дистанцироваться от процесса и доказать, что на востоке Украины продолжается "гражданская война".

Россия выбрала тактику постоянного давления на Украину, благодаря которой заставляет руководство государства идти на маленькие уступки и постепенно сдавать национальные интересы, уверен Кочевенко.

В частности, по его словам, Кремль играет на том, что в потерях на войне украинцы склонны обвинять лично президента Украины Владимира Зеленского.

"Россияне убивают украинских военных, а украинцы обвиняют в этом Зеленского. Россияне это понимают и продолжают это делать, шантажируя Зеленского – мол, если ты не пойдешь на уступки, мы сейчас здесь начнем", – подчеркнул эксперт.

Полную версию блиц-интервью с Юрием Кочевенко скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, экс-начальник пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что страну-агрессора может успокоить только эффективное противодействие украинской армии.