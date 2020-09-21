В школах и детсадах Украины нет главной защиты от COVID-19, – эпидемиолог

Детские сады, школы и больницы Украины не обеспечены важнейшим элементом профилактики распространения коронавируса – приточно-вытяжной механической вентиляцией.

Такое заявление в эфире телеканала Obozrevatel TV сделал врач-эпидемиолог Андрей Александрин. "До тех пор, пока мы не научимся следить за кратностью воздухообмена, за температурным режимом, за влажностью воздуха в закрытых помещениях, все эти выделения миллиардов гривен, закупки средств индивидуальной защиты будут просто уходить в никуда", – подчеркнул он.

Как пояснил медик, поскольку COVID-19 передается воздушно-капельным путем, наибольшую опасность представляют замкнутые помещения.

"Это, прежде всего, наши социально значимые объекты – детские садики, школы, лечебные учреждения. Нигде в них нет элементарной, качественно работающей, эффективной, приточно-вытяжной механической вентиляции", – сказал эпидемиолог.

Полную версию блиц-интервью с Андреем Александриным скоро читайте на OBOZREVATEL .

Как писал OBOZREVATEL, в школах Украины начали фиксировать вспышки коронавируса, некоторые из них пришлось закрыть. Так, в Днепре из-за вспышки коронавируса на карантин закрыли школу № 137 на жилмассиве Тополь-3. Две школы Киева перевели на дистанционное обучение.