В Украине начали "консервировать" и закрывать тюрьмы: подробности Минюста

В Украине может уменьшиться количество преступников и тюрем. "Их должно стать гораздо меньше благодаря работе по ресоциализации преступников, которая должна начаться в сегодняшних тюрьмах".

В Министерстве юстиции планируют снизить уровень рецидива и уровень преступности как таковой. Об этом и другом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая.

По оценкам ведомства, для всей страны будет достаточно всего двух больших тюрем. Сейчас в Украине происходит процесс оптимизации тюрем. "Уже есть 27 законсервированных, то есть закрытых тюрем. В этом году мы закрыли 8 тюрем. Последующие годы также будем закрывать по тем параметрам, которые нужны", – рассказала чиновница.

По ее словам, всю структуру ждет реформирование.