Заражение гриппом не спасает от COVID-19, – врач из Израиля

Заражение гриппом не спасает от заражения коронавирусом. Несмотря на то, что симптомы этих заболеваний схожи, оба эти вируса действуют по-разному, в частности, COVID-19 поражает все системы в организме.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль. Комментируя мнение вирусолога о том, что человек не может одновременно болеть и коронавирусом, и гриппом, медик заметил, что речь идет о разных вирусах, а значит, ими можно заразиться одновременно.

"Можно и поломать ногу, и сломать палец. Это две разные вещи. В данной ситуации то же самое", – пояснил врач. Он добавил, что уже известны случаи двойного заражения.

Медик также подчеркнул, что грипп и COVID-19 оказывают разное воздействие на организм. "От коронавируса страдают не только легкие. Идет поражение всех систем в организме – поражается и печень, и почки, отчасти это похоже на васкулит", – пояснил он.

Полную версию блиц-интервью с Борисом Брилем скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко заявила, что человек, болеющий гриппом, не может заразиться коронавирусом, между вирусами происходит "конкуренция". Ранее тот же тезис озвучила эксперт по вопросам иммунологии и вирусологии Светлана Доан.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!