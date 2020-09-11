Климкин: инспекция на Донбассе – провокация Кремля нового типа

Инициатива инспекции позиций ВСУ на Донбассе является провокацией России нового типа.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. "Эта инспекция, которая была согласована на территории, контролируемой нами – это больше, чем банальная провокация. Это классическая провокация, которая является, если хотите, провокацией нового типа", – заявил он.

По словам дипломата, цель этой провокации – заставить украинскую сторону идти на дальнейшие уступки в ситуации, когда прекращение огня на Донбассе имеет особое значение накануне местных выборов.

"Вся логика этой провокации – сделать Донецк и Луганск фактически стороной процесса в плане безопасности, а безопасность абсолютно критична. Сначала начинаем разговор по вопросам безопасности, затем Кремль додавит в отношении их признания, легитимизации, а затем – начало федерализации", – пояснил Климкин логику действий Кремля.

Полную версию блиц-интервью с Павлом Климкиным скоро читайте на OBOZREVATEL .

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