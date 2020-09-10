ТКГ впервые перебросила "мяч ультиматума" Кремля в Раду, – Тука

Трехсторонняя контактная группа по Донбассу впервые за все время своего существования отреагировала на очередной ультиматум России тем, что "перебросила этот мяч" на поле Верховной Рады.

Такое заявление в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. "Впервые в современной истории и впервые за годы существования этой группы украинская сторона таким образом отреагировала на ультиматум со стороны России и их приспешников", – сказал он, имея в виду обращение главы украинской делегации ТКГ Леонида Кравчука к Верховной Раде Украины по вопросу выборов на Донбассе.

"Кравчук не послал их ко всем чертям – он перебросил этот мяч ультиматума на поле украинского парламента. Вместе с тем в Раде не нашлось здравого смысла для того, чтобы послать ко всем чертям самого Кравчука вместе с его мячом", – подчеркнул Тука.

Он указал на недопустимую ситуацию, когда украинский парламент взялся за изучение вопроса, который в ультимативной форме был поставлен страной-агрессором.

Полную версию блиц-интервью с Георгием Тукой скоро читайте на OBOZREVATEL.

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