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10 сентября • обновлено в 16:31
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ТКГ впервые перебросила "мяч ультиматума" Кремля в Раду, – Тука

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Трехсторонняя контактная группа по Донбассу впервые за все время своего существования отреагировала на очередной ультиматум России тем, что "перебросила этот мяч" на поле Верховной Рады.

Такое заявление в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. "Впервые в современной истории и впервые за годы существования этой группы украинская сторона таким образом отреагировала на ультиматум со стороны России и их приспешников", – сказал он, имея в виду обращение главы украинской делегации ТКГ Леонида Кравчука к Верховной Раде Украины по вопросу выборов на Донбассе.

"Кравчук не послал их ко всем чертям – он перебросил этот мяч ультиматума на поле украинского парламента. Вместе с тем в Раде не нашлось здравого смысла для того, чтобы послать ко всем чертям самого Кравчука вместе с его мячом", – подчеркнул Тука.

Он указал на недопустимую ситуацию, когда украинский парламент взялся за изучение вопроса, который в ультимативной форме был поставлен страной-агрессором.

Полную версию блиц-интервью с Георгием Тукой скоро читайте на OBOZREVATEL.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Итоги Новости Obozrevatel TV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Война на Донбассе Выборы на Донбассе Мирные переговоры в Минске
Персоны
Георгий Тука Леонид Кравчук
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Трехсторонняя контактная группа
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