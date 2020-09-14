Врач пояснила, кто может создать "иммунную прослойку" от COVID-19

Дети могут обеспечить "иммунную прослойку" в ситуации эпидемии коронавируса.

Об этом в эфире на телеканале Obozrevatel TV рассказала вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко. "Пока нет циркуляции вируса гриппа, это тот шанс, когда дети должны были бы переболеть", – сказала она.

Как объяснила врач, дети болеют коронавирусом либо в легкой форме, либо бессимптомно. "Когда они уже переболели, они обеспечивают нам иммунную прослойку, который защитит других людей", - отметила медик.

Вместе с тем она сказала, что в ситуации эпидемии коронавируса в семьях, где есть дети, следует соблюдать определенные правила. В частности, обеспечить условия, чтобы дети не могли заразить членов семьи пожилого возраста, которые находятся в группе риска.

"Нельзя всю жизнь прятаться. Пока у нас нет вакцины, именно такая модель поведения должна быть", – резюмировала Мироненко.

Полную версию блиц-интервью с Аллой Мироненко скоро читайте на OBOZREVATEL .

Как писал OBOZREVATEL, врач-инфекционист Владимир Курпита заявил, что стопроцентной гарантии от заражения ребенка коронавирусом в школе никто не дает. Впрочем, вопрос вакцинации становится чрезвычайно важным и критическим.