Белорусский оппозиционер сказал, на чем держится режим Лукашенко

Режим Александра Лукашенко в Беларуси держится на двух столпах – силовых структурах и Кремле во главе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV озвучил белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько. "Это две подпорки, на которых провисает Александр Лукашенко. Пока они стоят, будет держаться и Лукашенко", – заявил он.

Вместе с тем оппозиционер сообщил, что, за исключением нескольких силовых подразделений, на которые опирается Лукашенко – "эскадрона смерти" и "эскадрона страха" – белорусские силовики не готовы стрелять в протестующих.

Лебедько добавил, что из правоохранительных структур Беларуси увольняются люди. "Не проходит и дня, чтобы кто-то из людей, которые носят погоны, не оставил свой жетон и не ушел из силовых структур", – сообщил он.

Полную версию блиц-интервью с Анатолием Лебедько скоро читайте на OBOZREVATEL.

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