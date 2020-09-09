Белорусский оппозиционер сказал, на чем держится режим Лукашенко

Режим Александра Лукашенко в Беларуси держится на двух столпах – силовых структурах и Кремле во главе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV озвучил белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько. "Это две подпорки, на которых провисает Александр Лукашенко. Пока они стоят, будет держаться и Лукашенко", – заявил он.

Вместе с тем оппозиционер сообщил, что, за исключением нескольких силовых подразделений, на которые опирается Лукашенко – "эскадрона смерти" и "эскадрона страха" – белорусские силовики не готовы стрелять в протестующих.

Лебедько добавил, что из правоохранительных структур Беларуси увольняются люди. "Не проходит и дня, чтобы кто-то из людей, которые носят погоны, не оставил свой жетон и не ушел из силовых структур", – сообщил он.

Полную версию блиц-интервью с Анатолием Лебедько скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL:

Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, заявил, что за массовыми протестами в стране стоят США, Чехия, Литва и Украина.

8 сентября в столице Беларуси прошли акции в поддержку оппозиционера Марии Колесниковой. Власти назвали митинги незаконными и провели жестокие задержания.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что заявление главы МИД России Сергея Лаврова о якобы присутствии в Беларуси "200 экстремистов из Украины" может стать поводом для ввода войск РФ.

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